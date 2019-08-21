المبعوث الأمريكي لكوريا الشمالية يعلن جاهزية بلاده لاستئناف الحوار

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية ستيفن بيجون، الأربعاء، من العاصمة سيؤول أن الولايات المتحدة "جاهزة" لاستئناف المحادثات الثنائية مع بيونج يانج المتوقفة منذ عدة أشهر.

وأكد بيجون: "نحن جاهزون للبدء بالمناقشات مجرد تلقينا لأخبار من نظرائنا الكوريين الشماليين".

وجاء إعلانه من سيؤول حيث يقوم بزيارة في ختام لقاء مع نظيره الكوري الجنوبي لي دو-هون.

وأشارت شائعات نشرتها الصحافة إلى لقاء محتمل بين الأمريكيين والكوريين الشماليين في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.

ويمكن أن يعقد خلال زيارة بيجون إلى كوريا الجنوبية التي بدأت الثلاثاء وتستمر ثلاثة أيام.

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وتوقفت المحادثات منذ فشل القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في هانوي في فبراير/شباط الماضي.





ولم تتمكن واشنطن وبيونج يانج حينها من التوصل إلى تفاهم حول نزع السلاح النووي الكوري الشمالي مقابل رفع للعقوبات الاقتصادية عن هذا البلد.

لكن يبدو أن إنهاء التدريبات العسكرية السنوية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي تعتبرها بيونج يانج عملا عدائياً، الثلاثاء قد أسهم في فتح الطريق من جديد لاستئناف المحادثات.

وتندد كوريا الشمالية بالتدريبات الأمريكية-الكورية الجنوبية المشتركة وتعدها تحضيراً لغزو مستقبلي لأراضيها، وينتشر نحو 30 ألف عسكري أمريكي في كوريا الجنوبية.

وأكد ترامب على "تويتر" في 10 أغسطس/آب الجاري أن كيم جونج أون قال له في رسالة إنه يريد استئناف المفاوضات فور نهاية المناورات بين سيؤول وواشنطن.