الان تتابع الصين ستفرض عقوبات على شركات أمريكية تبيع طائرات حربية لتايوان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بكين – وكالات – الخليج 365
نددت الصين، اليوم الأربعاء، ببيع الولايات المتحدة 66 طائرةً حربية من نوع “أف-16” إلى تايوان، وتعهدت بفرض عقوبات على الشركات الأميركية الضالعة ببيع هذه الطائرات.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، غنغ شوانغ، خلال مؤتمر صحفي: “ستتخذ الصين كافة التدابير الضرورية لحماية مصالحها، ومن ضمنها فرض عقوبات على الشركات الأميركية الضالعة في عملية بيع الأسلحة هذه إلى تايوان”.
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