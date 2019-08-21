الصين ستفرض عقوبات على شركات أمريكية تبيع طائرات حربية لتايوان

جدة - عمرو شويل بكين – وكالات – الخليج 365

نددت الصين، اليوم الأربعاء، ببيع الولايات المتحدة 66 طائرةً حربية من نوع “أف-16” إلى تايوان، وتعهدت بفرض عقوبات على الشركات الأميركية الضالعة ببيع هذه الطائرات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، غنغ شوانغ، خلال مؤتمر صحفي: “ستتخذ الصين كافة التدابير الضرورية لحماية مصالحها، ومن ضمنها فرض عقوبات على الشركات الأميركية الضالعة في عملية بيع الأسلحة هذه إلى تايوان”.