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البرهان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمجلس السيادة في السودان

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mustafa aljarhi 0 تبليغ

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الان تتابع البرهان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمجلس السيادة في السودان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخرطوم – وكالات – الخليج 365

أدى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسا لمجلس السيادة في السودان، وذلك خلال مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرًًا نحو الحكم المدني.

وكان الفريق الركن شمس الدين كباشي، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، قد أعلن أمس الثلاثاء أن البرهان، رئيس المجلس، أصدر مرسوما دستوريا بتعيين مجلس السيادة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية “سونا”.

ووفق الوكالة يضم المجلس: الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن (رئيساً لمجلس السيادة)، وبعضوية من المجلس العسكري تضم: الفريق أول محمد حمدان دقلو، والفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، والفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، واللواء الركن مهندس إبراهيم جابر كريم، ومن قوى حركة الحرية والتغيير: حسن محمد إدريس قاضي، والدكتور الصديق تاور كافي، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد حسن عثمان التعايشي، وعائشة موسى سعيد، ورجاء نيكولا عيسى عبد المسيح.

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