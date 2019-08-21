اليونان: لن نقدم أي تسهيلات لناقلة النفط الإيرانية للوصول إلى سوريا

جدة - عمرو شويل أثينا – وكالات – الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن أثينا لن تقدم أي تسهيلات لناقلة النفط الإيرانية “أدريان دريا” للوصول إلى سوريا.

وقال نائب وزير الخارجية اليوناني ميلتاديس فارفيتسيوتيس، اليوم الأربعاء، إن اليونان لن تقدم تسهيلات لناقلة إيرانية تبحر في المتوسط لتسليم النفط إلى سوريا، وأضاف: “نريد أن نرسل رسالة مفادها أننا غير مستعدين لتسهيل مسار هذه السفينة إلى سوريا”.

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وأفادت تقارير في وقت سابق بأن الناقلة الإيرانية اتجهت، بعد مغادرتها جبل طارق مساء الأحد الماضي، إلى ميناء كالاماتا اليوناني، وحذرت واشنطن اليونان وجميع الموانئ في البحر المتوسط من مغبة تقديم التسهيلات للسفينة، مشددة على أن أي جهود لمساعدتها قد ينظر لها على أنها دعم للحرس الثوري الإيراني الذي تدرجه الولايات المتحدة على قائمتها للمنظمات الإرهابية.

وتوعد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن تتخذ واشنطن كل ما في وسعها لمنع ناقلة النفط الإيرانية “أدريان دريا” من تسليم النفط إلى سوريا، وقال أمس الثلاثاء “أوضحنا أن أي جهة تتعامل مع هذه الناقلة أو تساعدها أو تسمح لها بالرسو، معرضة لخطر العقوبات من الولايات المتحدة”.

وفي وقت سابق، أصدر القضاء الأمريكي مذكرة احتجاز الناقلة الإيرانية وشحنة النفط التي تحملها، وذلك بعد أن رفضت جبل طارق طلبا أمريكيا بمواصلة توقيفها، معللة موقفها بأن القوانين الأوروبية لا تسمح بذلك.

ونفت اليونان، أمس، تلقيها أي طلب برسو “أدريان دريا-1” في موانئها، في حين تمتنع طهران عن كشف وجهة السفينة، مكتفية بالقول إنها “تواصل مسيرها في المتوسط وستقوم بتنفيذ المهمة الموكلة لها”.