الكعبي: تمويل المرتزقة لمحاربة الإمارات أصبح من أولويات السياسة القطرية

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الأربعاء 21 أغسطس 2019
صورة أرشيفبة
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الخليج 365 - متابعات
قالت الكاتبة والإعلامية الإماراتية، مريم الكعبي، إن تمويل المرتزقة لمحاربة الإمارات أصبح من أولويات السياسة القطرية.
وأضافت، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: مزيد من التغييب ومن غسل الأدمغة ومن انهيار الوعي العربي في مكب نفايات الآلة الدعائية القطرية.
وتابعت: الإمارات هي الرقم الصعب، وهي الحلقة الأقوى.. لم يستطيعوا منافستها وسرقة الريادة منها فقرروا أن يشنوا عليها حرباً قذرة من كل الاتجاهات.
ولفتت إلى أن حربهم قوامها الشائعات والكذب والتدليس ونشر الأباطيل واتهامها بمحاربة الدين ومناهضة حقوق الشعوب. حرب تديرها للأسف قطر وآلتها الدعائية .
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