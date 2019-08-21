السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الخرطوم أدى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم، اليمين الدستورية أمام مجلس القضاء، ليصبح بذلك رسميا رئيسا للمجلس السيادي السوداني. ويتكون المجلس السيادي من 11 عضوا، 6 من المدنيين و5 من العسكريين. وسيؤدي كل أعضاء المجلس السيادي في وقت لاحق القسم أمام البرهان.



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كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمجلس السيادي في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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