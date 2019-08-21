عبد الفتاح البرهان يؤدي اليمين الدستورية كرئيس للمجلس السيادي السوداني

أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري السوداني، اليوم الأربعاء، اليمين كرئيسا لمجلس السيادة في السودان.
وكان المجلس العسكري بالسودان أعلن، اليوم الأربعاء، أن رئيس المجلس السيادي سيؤدي اليمين في الساعة الحادية عشرة في القصر الجمهوري.
وجاء في بيان المجلس العسكري أن رئيس المجلس السيادي سيحلف اليمين في الساعة الحادية عشرة بالقصر الجمهوري، على أن يؤدي باقي أعضاء المجلس السيادي اليمين في الساعة الواحدة بعد الظهر، ويؤدي رئيس الوزراء اليمين في الساعة التاسعة من مساء اليوم.
ووقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، في الخرطوم، وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، وسط حضور رسمي عربي وأفريقي واسع.
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