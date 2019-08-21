النشرة: اندلاع حريق كبير عند أطراف احراج الصنوبر في تلة الشقيف

أفاد مراسل "النسرة" في النبطية بأن حريقا كبيرا اندلع عند أطراف احراج الصنوبر في تلة الشقيف في ​مدينة النبطية​ ، وعملت فرق من ​الدفاع المدني​ من مراكز النبطية و​الدوير​ و​كفرصير​ على محاصرة النيران والعمل على إخمادها.

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