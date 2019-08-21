التيار- الخط التاريخي نعى أنطون الخوري حرب

نعى "التيار- الخط التاريخي" الدكتور ​أنطون حبيب الخوري حرب​، متعهدا "الإستمرار في المسيرة النضالية التي شكّل أحد أركانها على مدار ثلاثين سنة".

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