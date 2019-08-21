ذبيان: هل يملك الحريري معطيات حول مزارع شبعا؟

إستغرب رئيس تيار "​صرخة وطن​" ​جهاد ذبيان​ "الهجمة التي تشنها بعض القوى السياسية على ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ على خلفية كلامه الأخير المتعلق بإعادة النظر بالإستراتيجية الدفاعية"، معتبرا أن "هذه الحملة غير مبررة لاسيما وان الرئيس عون كان أول من طرح مسألة الإستراتيجية الدفاعية على بساط البحث، لكن يبدو أنها تتم وفقاً لأجندات سياسية خاصة والتي يريد البعض توظيفها في إستهداف العهد بطريقة أو بأخرى".

من جهة ثانية، سأل ذبيان عن "خلفية كلام رئيس ​الحكومة​ المتعلق بوقف ​إطلاق النار​ في ​جنوب لبنان​ خصوصاً وأنه يأتي من ​الولايات المتحدة الأميركية​ سائلاً عن سبب غياب ذكر ​مزارع شبعا​ وعليه نسأل هل ​الحريري​ لديه معطيات جديدة بعد زيارته الأميركية بخصوص مزارع شبعا؟".

وفي ما خص العقوبات التي يتم الحديث أنها ستستهدف شخصيات مقربة من ​حزب الله​، أشار ذبيان الى أن "العقوبات ما هي الا وسيلة ضغط وإبتزاز تستخدمها ​واشنطن​ بطلب إسرائيلي، لكن لا تأثير لها قيد أنملة على ​المقاومة​ وحلفائها الذين أصبحوا أكثر التصاقا بالمقاومة وخياراتها الإسترتيجية".

ونوه بـ"الإنجازات الميدانية التي يحققها ​الجيش السوري​ على جبهة إدلب بمواجهة التنظيمات ​الإرهاب​ية المسلحة المدعومة من ​تركيا​ بشكل واضح، ما يؤكد تورطها المباشر بالحرب على ​سوريا​"، لافتا الى "موقف الرئيس ​بشار الأسد​ الذي أكد إصرار الجيش والشعب على مواصلة المعركة حتى دحر الإرهاب وتحقيق النصر، والذي يترجم بالإنجازات الميدانية واستمرار عملية تحرير إدلب من براثن الإرهاب".