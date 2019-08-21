بهية الحريري والسعودي تفقدا سير العمل في مرفأ صيدا الجديد

تفقدت رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري ورئيس بلدية صيدا محمد السعودي تقدم سير العمل في المرفأ الجديد لمدينة صيدا، بحضور المدير العام للنقل عبد الحفيظ القيسي ورئيسة مرفأ صيدا ميريام سليمان، وعدد من المقاولين والمهندسين المشرفين ومن أصحاب الوكالات البحرية.
وشملت الجولة المباني الجديدة الملحقة بالمرفأ الجديد والتي ستخصص لرئاسة المرفأ والإدارات والأجهزة الأمنية المعنية بحركة الملاحة والنقل والشحن والتفريغ وغيرها، حيث اطلعت الحريري والسعودي من القيسي على المراحل التي انجزت وما يتم العمل على استكماله ضمن المخطط التوجيهي للمشروع . كما استمعت من بعض المهندسين على سير العمل وتبلغت الحريري من القيسي أن هناك خطوطاً ملاحية جديدة تبدي اهتمامها باعتماد مرفأ صيدا في عمليات النقل البحري.
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