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بهية الحريري والسعودي تفقدا سير العمل في مرفأ صيدا الجديد

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تفقدت رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب ​بهية الحريري​ ورئيس ​بلدية صيدا​ ​محمد السعودي​ تقدم سير العمل في المرفأ الجديد ل​مدينة صيدا​، بحضور المدير العام للنقل ​عبد الحفيظ القيسي​ ورئيسة ​مرفأ صيدا​ ميريام سليمان، وعدد من المقاولين والمهندسين المشرفين ومن أصحاب الوكالات البحرية.

وشملت الجولة المباني ​الجديدة​ الملحقة بالمرفأ الجديد والتي ستخصص لرئاسة المرفأ والإدارات و​الأجهزة الأمنية​ المعنية بحركة الملاحة والنقل والشحن والتفريغ وغيرها، حيث اطلعت الحريري والسعودي من القيسي على المراحل التي انجزت وما يتم العمل على استكماله ضمن المخطط التوجيهي للمشروع . كما استمعت من بعض المهندسين على سير العمل وتبلغت الحريري من القيسي أن هناك خطوطاً ملاحية جديدة تبدي اهتمامها باعتماد مرفأ صيدا في عمليات النقل البحري.

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