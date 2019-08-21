بهية الحريري والسعودي تفقدا سير العمل في مرفأ صيدا الجديد

تفقدت رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب ​بهية الحريري​ ورئيس ​بلدية صيدا​ ​محمد السعودي​ تقدم سير العمل في المرفأ الجديد ل​مدينة صيدا​، بحضور المدير العام للنقل ​عبد الحفيظ القيسي​ ورئيسة ​مرفأ صيدا​ ميريام سليمان، وعدد من المقاولين والمهندسين المشرفين ومن أصحاب الوكالات البحرية.

وشملت الجولة المباني ​الجديدة​ الملحقة بالمرفأ الجديد والتي ستخصص لرئاسة المرفأ والإدارات و​الأجهزة الأمنية​ المعنية بحركة الملاحة والنقل والشحن والتفريغ وغيرها، حيث اطلعت الحريري والسعودي من القيسي على المراحل التي انجزت وما يتم العمل على استكماله ضمن المخطط التوجيهي للمشروع . كما استمعت من بعض المهندسين على سير العمل وتبلغت الحريري من القيسي أن هناك خطوطاً ملاحية جديدة تبدي اهتمامها باعتماد مرفأ صيدا في عمليات النقل البحري.