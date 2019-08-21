السيد ردا على الحريري: الناس على دين ملوكهم

رد النائب ​جميل السيد​ على كلام رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الذي قال فيه أن "مشكلة ​النفايات​ أنّ المسلم غير مستعد يستقبل نفايات المسيحي والمسيحي نفس الشي"، سائلا "ليش متعجّب؟".

ولفت إلى انه "عندما يتقاسم الزعماء كل ​التعيينات​ ومناصب وخيرات الدولة: سنّي إلي، شيعي إلك، مسيحي إلو، و..، طبيعي إنّو الناس تعمل متلكم بالنفايات، فالناس على دين ملوكهم، مجرور إلي، مجرور إلك".