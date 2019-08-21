رد النائب جميل السيد على كلام رئيس الحكومة سعد الحريري الذي قال فيه أن "مشكلة النفايات أنّ المسلم غير مستعد يستقبل نفايات المسيحي والمسيحي نفس الشي"، سائلا "ليش متعجّب؟".
ولفت إلى انه "عندما يتقاسم الزعماء كل التعيينات ومناصب وخيرات الدولة: سنّي إلي، شيعي إلك، مسيحي إلو، و..، طبيعي إنّو الناس تعمل متلكم بالنفايات، فالناس على دين ملوكهم، مجرور إلي، مجرور إلك".
كانت هذه تفاصيل خبر السيد ردا على الحريري: الناس على دين ملوكهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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