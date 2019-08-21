الاستماع الى 5 موظفين من الهيئة الاتهامية في قصر عدل زحلة في قضايا فساد وتركهم رهن التحقيق

استمعت المحامي العام الاستئنافي في ​البقاع​ القاضية ناديا عقل الى 5 موظفين من الهيئة الاتهامية في قصر عدل زحلة في قضايا فساد، وقد تركوا رهن التحقيق.

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