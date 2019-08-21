رابطة خريجي الاعلام: لنهضة تشريعية تعيد الاعلام اللبنانية الى رونقه

ثمنت ​رابطة خريجي الاعلام​ الوقفة التضامنية للصحافيين وجميع الاعلاميين في حقل الاعلام والتي تضع اسسا سليمة للوصول الى المرتجى الذي يرنو اليه جميع العاملين في ​وسائل الاعلام​ اللبنانية.

ورأت الرابطة بعد اجتماع برئاسة الدكتور ​عامر مشموشي​، ان "التفاف الاعلاميين والردود المؤيدة من المسؤولين والسياسيين والنقابيين هي تأكيد على أحقية هذه المطالب التي أعلنت في الوقفة التضامنية في ساحة ​شهداء الصحافة​ اللبنانية".

وجددت تأكيدها "ضرورة نهضة تشريعية تعيد الاعلام اللبنانية الى رونقه ودوره الريادي والطليعي في مسيرة الوطن وفي مقدمها حرية الرأي وتأمين الضمانات الضرورية للحفاظ على كرامة الجسم الصحافي، وفي طليعتها انشاء صندوقين تعاضدي وتقاعدي، اضافة الى جميع المطالب التي طرحت في هذا اللقاء".

وشكرت الرابطة "جميع الزملاء الاعلاميين وجميع من ساند هذه الوقفة على رجاء الوصول الى الحقوق المطلوبة"، تاركة اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة تنفيذ ما تم طرحه".