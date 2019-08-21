كهرباء لبنان: تخفيض رسوم الاشتراك بالتيار مستمر حتى 28 الحالي

اصدرت ​مؤسسة كهرباء لبنان​ بيانا عطفا على بيانها الصادر بتاريخ 28/5/2019، اعلنت فيه "أن تخفيض رسوم الاشتراك ب​التيار الكهربائي​ بنسبة حوالي 75 في المئة للقدرات المكتتبة 15 و20 أمبير مستمر لغاية 28/8/2019 ضمنا في جميع دوائرها المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة، حيث ستعود هذه الرسوم الى قيمتها الأساسية بعد هذا التاريخ.

ودعت المؤسسة المواطنين الى "الاستفادة من هذا التخفيض خلال الفترة المتبقية أي لغاية 28/8/2019 والمسارعة الى تسوية أوضاعهم عبر الاشتراك بالتيار الكهربائي بصورة قانونية عوضا عن استمداد ​الطاقة​ بطريقة غير شرعية، حيث تواصل المؤسسة حملات نزع التعديات في جميع المناطق اللبنانية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حق المخالفين وصولا الى ملاحقتهم قضائيا، عملا بالقانون 623 تاريخ 23/4/1997".