توقيف بائع دجاج غير مطابق للمعايير الصحية في حاصبيا

أوقفت دورية من مكتب معلومات ​حاصبيا​ ​مرجعيون​ في ​قوى الامن الداخلي​ ح.ا، بينما كان يبيع الدجاج غير المطابق لمعايير ​وزارة الصحة​ بواسطة ​سيارة​ "رابيد" غير قانونية وتم تسليمه الى فصيلة درك شبعا للتحقيق.

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