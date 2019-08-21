اعتقال شخصين خلال محاولتهما تهريب مخدرات عبر معبر زمرية

تمكنت دورية من ​مخابرات الجيش اللبناني​ من اعتقال كل من (ا.س) و (م.ا) خلال محاولتهما تهريب كمية من ​حشيشة الكيف​ و​حبوب مخدرة​ نوع كبتاكون قدرت ب الف حبة من ​منطقة البقاع​ الى ​الجنوب​، عبر معبر زمرية.

وبعد التحقيقات الاولوية معهما تم تسليمهما الى الجهات القضائية مع المضبوطات لاجراء المقتضى القانوني بحقهما.