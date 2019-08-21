اعتقال شخصين خلال محاولتهما تهريب مخدرات عبر معبر زمرية

تمكنت دورية من مخابرات الجيش اللبناني من اعتقال كل من (ا.س) و (م.ا) خلال محاولتهما تهريب كمية من حشيشة الكيف وحبوب مخدرة نوع كبتاكون قدرت ب الف حبة من منطقة البقاع الى الجنوب، عبر معبر زمرية.
وبعد التحقيقات الاولوية معهما تم تسليمهما الى الجهات القضائية مع المضبوطات لاجراء المقتضى القانوني بحقهما.
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