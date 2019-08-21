أبي نصر بحث مع أيوب بأوضاع الجالية اللبنانية بأريزونا الأميركية

بحث رئيس ​الرابطة المارونية​ النائب السابق ​نعمة الله ابي نصر​ أوضاع الجالية ال​لبنان​ية، وخصوصا المارونية في ولاية أريزونا الأميركية، كما موضوع العمل في أوساط الجالية لتقديم طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية، مع قنصل لبنان الفخري في هذه الولاية الدكتور جورج أيوب، في حضور عضو المجلس التنفيذي ومقرر لجنة العلاقات العامة في الرابطة طوني منعم، رئيسة لجنة العلاقات العامة جهينة هيكل، ورئيس لجنة الانتشار يوسف عبدو خوري.

بعد ذلك، استقبل أبي نصر وفدا من الجمعية اللبنانية لقرى الاطفال SOS ضم مديرها الوطني أمين البستاني ومديرة قسم تطوير الايرادات والتواصل في الجمعية جوال سعاده، وتم خلال الاجتماع البحث في آليات التعاون بين الرابطة والجمعية وما يمكن تحقيقه من برامج مشتركة على صعيد المساعدة على تحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت هذه الجمعية.