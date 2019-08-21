كشف وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" تساحي هنغابي عن "خطط إسرائيلية لمهاجمة حماس في ​قطاع غزة​"، مشيراً إلى أن "​الجيش​ جاهز وعلى استعداد لعملية عسكرية إذا لزم الأمر، وأن "الكابينت" وافق على خطط لمهاجمة حماس".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير اسرائيلي: "الكابينيت" يقر خططا عسكرية لضرب حماس في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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