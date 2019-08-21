ظريف:الوجود العسكري الأجنبي لا يمكن أن يحول دون زعزعة الأمن في المنطقة

أكد وزير ​الخارجية الإيرانية​ محمد جوادظريف ان "الوجود العسكري الأجنبي مهما بلغ حجمه لا يمكن أن يحول دون زعزعة ​الأمن​ في هذه المنطقة". وحذر الولايات المتحدة الأميركية من أن طهران قد تتصرف "بشكل غير متوقع".

ولفت إلى انه "من الممكن الاتفاق على إجراءات لبناء الثقة في الخليج لضمان حرية الملاحة".

وشدد على ان "الخليجيين لن يتمكنوا من تأمين الاستقرار في المنطقة عبر شراء أسلحة الغرب بمليارات الدولارات.