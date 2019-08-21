شويغو يشيد بما أنجزه مركز نزع الألغام الروسي في سوريا

لفت وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى أن "خبراء مركز نزع الألغام التابع للجيش الروسي، طهروا من الألغام أكثر من 6.5 ألف هكتار من أراضي سوريا، كما فككوا نحو 105 آلاف عبوة متفجرة وقذيفة"، مشيراً إلى "إنني إنجازات مركز المهام الخاصة في سوريا، والتي تجسدت في تطهير مدن تدمر وحلب ودير الزور من الألغام، حيث نزعت في سوريا الألغام من أراض مساحتها تزيد عن 6.5 ألف هكتار، وألف و400 كيلومتر من الطرق و12 كيلومترا من السكك الحديدية، إضافة إلى أكثر من 17 ألف مبنى ومنشأة".
وأشار إلى أنه "اكتشف الخبراء الروس وأتلفوا في سوريا أكثر من 105 آلاف عبوة وقذيفة متفجرة، منها حوالي 31 ألف عبوة ناسفة يدوية الصنع"، لافتاً إلى أن "عمليات نزع الألغام جرت في ظروف القتال في المدن دون أن تلحق ضررا بمعالم التراث الثقافي والبنية التحتية".
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