شويغو يشيد بما أنجزه مركز نزع الألغام الروسي في سوريا

لفت وزير الدفاع الروسي ​سيرغي شويغو​ إلى أن "خبراء مركز نزع ​الألغام​ التابع للجيش الروسي، طهروا من الألغام أكثر من 6.5 ألف هكتار من أراضي ​سوريا​، كما فككوا نحو 105 آلاف عبوة متفجرة و​قذيفة​"، مشيراً إلى "إنني إنجازات مركز المهام الخاصة في سوريا، والتي تجسدت في تطهير مدن تدمر وحلب و​دير الزور​ من الألغام، حيث نزعت في سوريا الألغام من أراض مساحتها تزيد عن 6.5 ألف هكتار، وألف و400 كيلومتر من الطرق و12 كيلومترا من ​السكك الحديدية​، إضافة إلى أكثر من 17 ألف مبنى ومنشأة".

وأشار إلى أنه "اكتشف الخبراء الروس وأتلفوا في سوريا أكثر من 105 آلاف عبوة وقذيفة متفجرة، منها حوالي 31 ألف ​عبوة ناسفة​ يدوية الصنع"، لافتاً إلى أن "عمليات ​نزع الألغام​ جرت في ظروف القتال في المدن دون أن تلحق ضررا بمعالم التراث الثقافي والبنية التحتية".