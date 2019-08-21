طفل يتعرض لاغتصاب بشع بالعرائش..5 أشخاص تناوبوا عليه ولمدة 3 سنوات

جريمة اغتصاب بشعة، تلك التي تعرض لها قاصر لم يتجاوز عمره 16 سنة في مدينة العرائش؛ حيث أماطت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالمدينة اللثام عن تفاصيل هذه الجريمة التي تعرض لها القاصر.

وفي هذا السياق، صرح محمد بلميهدي، رئيس الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالعرائش، في حديثه مع “اليوم24″، أن “الطفل القاصر تعرض إلى اغتصاب من طرف 5 أشخاص، من بينهم أشخاص متزوجون، ولهم أبناء، ومنذ أن كان يبلغ 13 سنة من عمره”، مشيرا إلى أن “والدته لاحظت أن الضحية أصبح سلوكه غريبا، صامتا، يرفض الدراسة..؛ وبعد فحوصات طيبة، تبين أن القاصر تعرض إلى اغتصاب بشع منذ 3 سنوات”.

وأضاف محمد بلميهدي، رئيس الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالعرائش، أن”الرابطة توصلت بمعطيات خطيرة من طرف عائلة الضحية، والتي تفيد بأن أحد المشتبه فيهم الخمسة، كان يعمد إلى استدراج القاصر لممارسة الجنس عليه ليلا، مستغلا البيئة القروية التي يقطن فيها، إذ كان المشتبه فيه يطالبه بقضاء رغبته الجنسية بإلحاح”.

وأورد محمد بلميهدي، رئيس الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالعرائش، أن “الضحية وجد نفسه مطالبا بأداء ضريبة تواجده في بيئة قروية، وبين أنياب رجال متزوجون، اختاروا الاستمتاع بجسده، مرة بالترغيب ومرات متعددة بالترهيب”.

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إلى ذلك، تقدمت والدة الضحية بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، قبل أيام، تتهم فيها خمسة أفراد باغتصاب ابنها القاصر.