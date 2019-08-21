يوفيتش يرد على شائعات رحيله: “اعتدت على سماعها وسأبقى في ريال مدريد”

رد المهاجم الصربي لوكا يوفيتش المنتقل حديثا إلى ريال مدريد الإسباني، على التقارير التي تحدثت عن رحيله على الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة، بسبب عدم اقتناع زين الدين زيدان مدرب الريال بإمكانياته.

وقال يوفيتش: “اعتدت على سماع مثل هذه الشائعات التي تجعلني أضحك، لكنني سأبقى في ريال مدريد، لأن زيدان يثق في قدراتي”.

وأضاف صاحب 21 عاما: “مرتاح للتدرب تحت قيادة زيدان لأنه كلاعب ومدرب هو من بين الأفضل في العالم، أتعلم منه كل يوم، إنه يؤمن بي ورأيه لم يتغير اتجاهي”.

وعن الأجواء داخل ريال مدريد، قال يوفيتش: “غالبا ما نضحك داخل غرفة تبديل الملابس، لقد استقبلتي جميع اللاعبين بشكل جيد، أن تلعب بجوار أسماء كبيرة وأنت صغير فهذا أفضل شيء في كرو القدم”.