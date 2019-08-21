تونس.. رئيس الوزراء يعلن تخليه عن الجنسية الفرنسية قبل ترشحه للانتخابات الرئاسية

أعلن يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي، وأحد أبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة التونسية، المقرر إجراؤها بتاريخ 15 شتنبر المقبل، أنه تخلى عن الجنسية الفرنسية قبل تقديم ترشيحه كما يتطلب الدستور.

وكتب الشاهد عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك “تنص المادة رقم 74 من الدستور أن على كل مرشح للانتخابات الرئاسية حامل لجنسية أخرى، أن يقدم تعهدا بالتخلي عن الجنسية الثانية في حال فوزه بالانتخابات”.

وأضاف “مثل مئات الآلاف من التونسيين الذين أقاموا واشتغلوا في الخارج كنت أحمل جنسية ثانية وقمت بالتخلي عنها قبل تقديم ترشحي للانتخابات”.

وتابع الشاهد “على الذين يسعون لتحمل مسؤولية رئاسة الجمهورية أن لا ينتظروا الفوز في الانتخابات حتى يقوموا بذلك، أدعو كل المترشحين في هذه الوضعية أن يقوموا بنفس الإجراء”.

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وفي العام 2016 كان الشاهد في الأربعين من عمره، وتم تعيينه حينها كأصغر رئيس وزراء في تونس من قبل الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي ليخلف حبيب الصيد.

وستجري الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 15 شتنبر المقبل.

وتم تقريب موعد هذه الانتخابات التي كانت مقررة أواخر العام بعد وفاة السبسي الذي كان في العام 2014 أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ تونس الحديث.

وتمت المصادقة على 26 مرشحا بينهم الشاهد، في حين تم رفض 71 غيرهم بعد فحص أولي للملفات، حسبما أعلنت في 14 الشهر الحالي هيئة الانتخابات في تونس. وسيتم نشر القائمة النهائية بتاريخ 31 غشت..