حمد الله يدعو جماهير النصر للحضور بكثافة في افتتاح الدوري السعودي

دعا المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب نادي النصر السعودي، جماهير فريقه إلى الحضور بكثافة، الخميس القادم، لتشجيع اللاعبين في أول جولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في نسخته الجديدة.

ونشر حمد الله مقطع فيديو قصير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: “رسالتي موجهة إلى جمهور النصر العالمي، أدعوكم إلى الحضور بكثافة في مباراتنا يوم الخميس، لتشجيعنا وتحفيزنا من أجل الحفاظ على لقبنا الاستثنائي”.

ويستهل النصر حملة الدفاع عن لقبه باستقبال نادي ضمك، الصاعد حديثا إلى دوري المحترفين السعودي، على أرضية ملعب الملك فهد بالرياض، علما أن ضمك يلعب له الثنائي الرجاوي السابق، زكرياء حدراف ومحسن ياجور.