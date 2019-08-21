مشارك في الخدمة العسكرية: هي تجرية مهمة خاصة “اللي ما عندو ما يدار” -فيديو

انطلقت بالقاعدة الأولى للبحرية الملكية بالدار البيضاء، عملية انتقاء وإدماج المجندين في إطار الخدمة العسكرية.

وقال أحد الشبان المعنيين بالعملية، اليوم الثلاثاء، إنه كان يفضل أن يكون الأمر اختياريا لا إجباريا، معتبرا أن الخدمة العسكرية لها وجهان أحدهما إيجابي والثاني سلبي.

واعتبر المتحدث أن الإيجابي بالخدمة العسكرية أنها ستتيح للمشمولين بها الحوصلة على تجربة مهمة لاسيما في الشق المتعلق بالإعداد البدني ثم بالتدريب الذي سيتمر لـ8 أشهر بإحدى الثكنات.

أما الجانب السلبي فأجمله المتحدث في إجبارية الخدمة مشيرا إلى أنه ترك التكوين (المهني) الذي كان سيدخله في شهر شتنبر للإلتحاق بالخدمة العسكرية لأنه مجبر على ذلك.

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جدير بالذكر أن عملية التحاق المجندين كانت قد انطلقت أمس الإثنين، حيث أكد فؤاد فايز، العقيد المسؤول عنها بالبحرية الملكية، أنها ستستمر حتى 28 شهر غشت الجاري.

وأفاد المسؤول بالبحرية الملكية بأن القاعدة الأولى للبحرية الملكية، ستستقبل ما مجموعه 1829 مرشحا للتجنيد الإجباري من بينهم 215 من العنصر النسوي قادمين من جهة الدار البيضاء سطات. وبحسب المتحدث، سيتم عقب إجراء الفحوصات الطبية والإدارية، الاحتفاظ بالمرشحين المستوفين لجميع الشروط اللازمة.

وسيتم نقبل المرشحين يوميا لمختلف المراكز المخصصة للتدريب بمختلف أقاليم المملكة، حيث سيتابعون تكوينهم المهني والعسكري.