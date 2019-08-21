طقس الأربعاء.. جو حار مع سحب ضعيفة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بالنسية، لليوم الأربعاء، أن يظل الطقس حارا نوعا ما إلى حار بكل من الجنوب الشرقي والجنوب وسوس وداخل المملكة، مع تشكل سحب منخفظة خلال الليل والصباح مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل والسهول وكذا الواجهة المتوسيطة.

كما ستظهر سحب ضعيفة الاستقرار ستعطي قطرات مطرية متفرقة أو زخات رعدية محليا فوق مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي و المنطقة الشرقية، مع قطرات مطرية خفيفة ومتفرقة بالواجهة المتوسطية والسواحل الوسطى.

وستكون الأجواء مستقرة وسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة، مع هبوب رياح رملية محلية بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وشرق البوغاز ومعتدلة جنوبية إلى غربية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وشمالية إلى غربية بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 22 و28 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت والشياظمة وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و34 درجة بالجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 15 و 22 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 26 و32 درجة بالمرتفعات والسواحل، وما بين 32 و 40 درجة بالريف والمنطقة الشرقية والسايس والسهول الأطلسية والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس والواجهة المتوسطية وسهول المحيط الأطلسي، وستكون ما بين 37 و42 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية، و مابين 40 و47 درجة داخل الشياظمة وسوس وتادلة والجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز. وسيكون هائجا إلى قوي الهيجان بين الدار البيضاء والكويرة وهائج إلى قليل الهيجان بباقي السواحل.