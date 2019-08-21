العاهل السعودي: علاقاتنا متميزة مع المغرب ونحرص على تنميتها بكل المجالات

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة ذكرى عيد الشباب. ومما جاء في برقية السعودي “يطيب لنا بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلدكم، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار”. وأشاد الملك سلمان في هذه البرقية بـ “العلاقات المتميزة التي تربط بلدينا الشقيقين، والتي نحرص جميعا على تنميتها في المجالات كافة”.

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