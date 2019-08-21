كفر قرع: مصابان بإطلاق نار واعتداء على شابة بعد مقتل والدها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخصان بإصابات متفاوتة، صباح اليوم الأربعاء، في جريمة إطلاق نار وقعت قرب كفر قرع، وذلك بعد ساعات من جريمة قتل ارتكبت مساء أمس، الثلاثاء.

وجاء أن المصاب الأول (53 عاما) قد أصيب بصورة خطيرة، في حين وصفت إصابة الثاني (65 عاما) بأنها طفيفة. وقد تعرض كلاهما لإطلاق النار من مركبة كان تمر بالقرب منهما.

وفي سياق متصل، أقدم جناة على الاعتداء على ابنة ضحية جريمة القتل في كفر قرع، ما أسفر عن إصابته بجروح نقلت على أثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

ووصلت الشرطة إلى المكان وشرعت بالتحقيق وأعمال البحث وراء الجناة، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

Advertisements

ويأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد المجلس المحلي في كفر قرع بجلسة طارئة في أعقاب جريمة القتل التي ارتكبت في القرية مساء الثلاثاء.

وكان قد قتل يوسف أحمد سعيد عربيد (47 عاما)، في جريمة إطلاق نار أدت إلى إصابته بصورة حرجة، ونقل إلى مستشفى "هيلل يافي" في الخضيرة، بيد أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياته.

وبدأت الشرطة التحقيق في ظروف الجريمة، ورجحت أن تكون خلفيتها جنائية. ولم يتم اعتقال أي مشتبه به.