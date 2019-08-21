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الزراعة تفتح استيراد محصول البطاطا لسد حاجة السوق المحلية

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أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاربعاء، عن فتح استيراد محصول البطاطا لسد حاجة السوق المحلية.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه تم فتح استيراد محصول البطاطا من كافة المنافذ الحدودية في ضوء وفرة وشحة المنتج المحلي وإيجاد توازن في الأسعار وحسب الرزنامة الزراعية .

واضافت أن الموافقة قد حصلت على فتح استيراد المحصول استناداً إلى كتاب مجلس الوزراء الموقر اللجنة الاقتصادية والذي يخول فيه وزير الزراعة صلاحية فتح ومنع الاستيراد ، وبحسب الرزنامة الزراعية التي تصدرها نتيجة لوفرة وشحة المنتج المحلي لسد حاجة السوق المحلية.


واشارت إلى أن فترة منع استيراد المحصول خلال العروة الربيعية للفترة من 1/ 5 لغاية 1/ 7 والخريفية من 1 /12 ولغاية 15 / 3 وحسب توفر المنتج المحلي .

 

يذكر ان وزارة الزراعة اعلنت في وقت سابق عن حظر استيراد 14 مادة من المحاصيل الغذائية والتي شملت ( الطماطة، والخيار، والبطاطا، والباذنجان، واللهانة، والقرنابيط، والجزر، والنبق، والخس، والرقي، والبطيخ، والثوم الطازج، والشعير، والذرة الصفراء )

وتعلن وزارة الزراعة بين الحين والاخر عن حظر استيراد بعض المحاصيل الغذائية نتيجة توفر الانتاج المحلي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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