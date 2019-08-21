الزراعة تفتح استيراد محصول البطاطا لسد حاجة السوق المحلية

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاربعاء، عن فتح استيراد محصول البطاطا لسد حاجة السوق المحلية.
واضافت أن الموافقة قد حصلت على فتح استيراد المحصول استناداً إلى كتاب مجلس الوزراء الموقر اللجنة الاقتصادية والذي يخول فيه وزير الزراعة صلاحية فتح ومنع الاستيراد ، وبحسب الرزنامة الزراعية التي تصدرها نتيجة لوفرة وشحة المنتج المحلي لسد حاجة السوق المحلية.
واشارت إلى أن فترة منع استيراد المحصول خلال العروة الربيعية للفترة من 1/ 5 لغاية 1/ 7 والخريفية من 1 /12 ولغاية 15 / 3 وحسب توفر المنتج المحلي .
وتعلن وزارة الزراعة بين الحين والاخر عن حظر استيراد بعض المحاصيل الغذائية نتيجة توفر الانتاج المحلي.
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