الزراعة تفتح استيراد محصول البطاطا لسد حاجة السوق المحلية

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه تم فتح استيراد محصول البطاطا من كافة المنافذ الحدودية في ضوء وفرة وشحة المنتج المحلي وإيجاد توازن في الأسعار وحسب الرزنامة الزراعية .

واضافت أن الموافقة قد حصلت على فتح استيراد المحصول استناداً إلى كتاب مجلس الوزراء الموقر اللجنة الاقتصادية والذي يخول فيه وزير الزراعة صلاحية فتح ومنع الاستيراد ، وبحسب الرزنامة الزراعية التي تصدرها نتيجة لوفرة وشحة المنتج المحلي لسد حاجة السوق المحلية.



واشارت إلى أن فترة منع استيراد المحصول خلال العروة الربيعية للفترة من 1/ 5 لغاية 1/ 7 والخريفية من 1 /12 ولغاية 15 / 3 وحسب توفر المنتج المحلي .