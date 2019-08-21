بالصورة: امرأة تسافر بطائرة تفتقد لأدنى معايير السلامة!

ونشر أحد المسافرين صورة على صحفته الرسمية "تويتر" يظهر المرأة وهي جالسة على كرسي يفتقد إلى سنادة، وهو ما يخالف معايير السلامة ويعرض حياة المسافرين للخطر.

ولاقت الصورة استغرابا كبيرا من المشاهدين، الذين استغربوا الظاهرة وتساءلوا عن مدى مطابقة الأجزاء الأخرى من الطائرة لمعايير السلامة والأمان.