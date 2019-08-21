بالصورة: امرأة تسافر بطائرة تفتقد لأدنى معايير السلامة!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمرأة على متن طائرة وهي جالسة على كرسي يفتقد لأدنى شروط السلامة.
ولاقت الصورة استغرابا كبيرا من المشاهدين، الذين استغربوا الظاهرة وتساءلوا عن مدى مطابقة الأجزاء الأخرى من الطائرة لمعايير السلامة والأمان.
كما طالب بعض المعلقين بالكشف عن مزيد من المعلومات حول الطائرة والشركة التابعة لها لمباشرة الإجراءات اللازمة.
ويبدو ان الطائرة تعود لشركة الطيران البريطانية "EasyJet"، بحسب التعليق المرفق مع الصورة على تويتر.
وكانت الطائرة متجهة من العاصمة البريطانية لندن إلى العاصمة السويسرية جنيف.
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