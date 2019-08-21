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بالصورة: امرأة تسافر بطائرة تفتقد لأدنى معايير السلامة!

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمرأة على متن طائرة وهي جالسة على كرسي يفتقد لأدنى شروط السلامة.
ونشر أحد المسافرين صورة على صحفته الرسمية "تويتر" يظهر المرأة وهي جالسة على كرسي يفتقد إلى سنادة، وهو ما يخالف معايير السلامة ويعرض حياة المسافرين للخطر.

ولاقت الصورة استغرابا كبيرا من المشاهدين، الذين استغربوا الظاهرة وتساءلوا عن مدى مطابقة الأجزاء الأخرى من الطائرة لمعايير السلامة والأمان.

 

 

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كما طالب بعض المعلقين بالكشف عن مزيد من المعلومات حول الطائرة والشركة التابعة لها لمباشرة الإجراءات اللازمة.

 

ويبدو ان الطائرة تعود لشركة الطيران البريطانية "EasyJet"، بحسب التعليق المرفق مع الصورة على تويتر.

وكانت الطائرة متجهة من العاصمة البريطانية لندن إلى العاصمة السويسرية جنيف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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