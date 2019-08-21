اخبار العالم

وفاة حاجة لبنانية في الطائرة في طريق عودتها الى لبنان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

توفّيت الحاجّة اللبنانية "س. ت. رميتي" (مواليد 1962) من بلدة المجادل – قضاء صور، صباح اليوم الأربعاء، في طريق عودتها على متن طائرة تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" من المدينة المنورة في المملكة العربية بعد أدائها لفريضة الحج، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".
وقد تعرّضت رميتي لأزمة صحية على متن الطائرة وتلقّت الإسعافات المطلوبة.

وفور وصول الطائرة إلى أرض المطار توجّه الطبيب المناوب في المطار الدكتور ميشال الخوري حنا وعاينها برفقة الأجهزة الأمنية، وتبيّن أنّها قد فارقت الحياة، فتم نقل الجثة إلى "مستشفى الرسول الأعظم" بواسطة سيارة إسعاف تابعة للمطار.


وبذلك يكون عدد الحجّاج اللبنانيين الذين فارقوا الحياة خلال موسم الحجّ الحالي هو 4، حيث توفّي الحاج علي الهق من الهرمل، أثناء قيامه بالسعي في مكة المكرّمة، بحسب ما أفاد القنصل اللبناني في جدّة علي قرانوح.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة حاجة لبنانية في الطائرة في طريق عودتها الى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا