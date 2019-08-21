وفاة حاجة لبنانية في الطائرة في طريق عودتها الى لبنان

توفّيت الحاجّة اللبنانية "س. ت. رميتي" (مواليد 1962) من بلدة المجادل – قضاء صور، صباح اليوم الأربعاء، في طريق عودتها على متن طائرة تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" من المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية بعد أدائها لفريضة الحج، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".
وفور وصول الطائرة إلى أرض المطار توجّه الطبيب المناوب في المطار الدكتور ميشال الخوري حنا وعاينها برفقة الأجهزة الأمنية، وتبيّن أنّها قد فارقت الحياة، فتم نقل الجثة إلى "مستشفى الرسول الأعظم" بواسطة سيارة إسعاف تابعة للمطار.
وبذلك يكون عدد الحجّاج اللبنانيين الذين فارقوا الحياة خلال موسم الحجّ الحالي هو 4، حيث توفّي الحاج علي الهق من الهرمل، أثناء قيامه بالسعي في مكة المكرّمة، بحسب ما أفاد القنصل اللبناني في جدّة علي قرانوح.
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