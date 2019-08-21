اعتقال أفراد عصابة سرقوا 158 مليوناً من داخل عجلات في الكرادة

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الأربعاء، القبض على أفراد عصابة سرقوا 158 مليوناً من داخل عجلات في منطقة الكرادة وسط العاصمة.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "القبض على عصابة مختصة بسرقة المبالغ المالية من داخل العجلات بعد كسر زجاجها ضمن منطقة الكرادة".
وأضاف البيان، أن "العصابة قامت بسرقة مبالغ تقدر بـ١٥٨ مليون دينار عراقي خلال عمليات متفرقة من العاصمة".
وأضاف البيان، أن "العصابة قامت بسرقة مبالغ تقدر بـ١٥٨ مليون دينار عراقي خلال عمليات متفرقة من العاصمة".
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