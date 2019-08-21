اعتقال أفراد عصابة سرقوا 158 مليوناً من داخل عجلات في الكرادة

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "القبض على عصابة مختصة بسرقة المبالغ المالية من داخل العجلات بعد كسر زجاجها ضمن منطقة الكرادة".

وأضاف البيان، أن "العصابة قامت بسرقة مبالغ تقدر بـ١٥٨ مليون دينار عراقي خلال عمليات متفرقة من العاصمة".

