صحيفة: اسرائيل تقف وراء قصف المعسكرات في العراق بشرط

ذكرت صحيفة الشرق الاوسط، الاربعاء، ان اسرائيل تقف وراء قصف المعسكرات في العراق، مبينة ان ذلك يتم بشرط.

ونقلت الصحيفة عن مصادر غريبة قولها انه "تأكد قيام إسرائيل ثلاث مرات خلال الأسابيع الماضية بقصف مخازن سلاح وصواريخ إيرانية في العراق"، مبينة ان "ذلك جاء بفضل وجود تفاهم أميركي – روسي، قضى بأولوية ضمان أمن إسرائيل وملاحقة إيران في العراق وسوريا على حد سواء".

واضافت ان "التفاهم قضى بألا تعلن تل أبيب رسمياً عن غاراتها، لإعطاء المجال لضبط التوتر الإقليمي".

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وعن الهجمات الأخيرة على مخازن عسكرية في العراق، قال نتنياهو بمؤتمر صحافي في كييف "إن إيران ليست لديها حصانة في أي مكان".

وأضاف "سنتصرف ضدهم (الإيرانيين)، أينما كان ذلك ضرورياً، ونحن نتصرف حالياً بالفعل".