فيديو لاعتداء على 'مريض ذهني' يشعل غضب المصريين

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على اثنين من المتهمين بالاعتداء على مريض ذهني في إحدى قرى محافظة الشرقية شرق البلاد.
وأثار فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الشباب يعتدون بالضرب على شاب مريض ذهنيا داخل أحد صالونات الحلاقة غضبا عارما، حيث طالب المغردون بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة عقابا لهم على فعلتهم التي وصفوها بالبشعة.
وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن أن أسرة الشاب لم تتقدم ببلاغ ضد الجناة، فيما قال المتهمون بعد ضبطهم إنهم كانوا يعاقبون الشاب بسبب تلفظه بكلمات مسيئة ضد أحدهم.
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