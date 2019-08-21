فيديو لاعتداء على 'مريض ذهني' يشعل غضب المصريين

وأثار فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الشباب يعتدون بالضرب على شاب مريض ذهنيا داخل أحد صالونات الحلاقة غضبا عارما، حيث طالب المغردون بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة عقابا لهم على فعلتهم التي وصفوها بالبشعة.

وتبين أن الواقعة حدثت في قرية كفر أبراش بمدينة مشتول السوق، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من الجناة الذين ظهروا في الفيديو، ويجري حاليا البحث عن الباقين.

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن أن أسرة الشاب لم تتقدم ببلاغ ضد الجناة، فيما قال المتهمون بعد ضبطهم إنهم كانوا يعاقبون الشاب بسبب تلفظه بكلمات مسيئة ضد أحدهم.