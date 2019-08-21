"السيادي" السوداني وإتاوات أردوغان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، تتابعون: بومبيو يحذر من مرحلة ما بعد انتهاء حظر الأسلحة على إيران في 2020، ودير شبيجل: أردوغان ينقلب على الديمقراطية ويشدد القمع، وأستراليا تعلن انضمامها لأمريكا في قوة حماية الملاحة الدولية، والجيش الليبي لـ«العين الإخبارية»: لا نستهدف الطيران المدني.

كما تقرأون: السودان يعلن تشكيل المجلس السيادي.. وأداء القسم الأربعاء، والسعودية: الخلاف مع طهران لم يظهر إلا بعد الثورة الإيرانية، والاتحاد الأوروبي يهاجم أردوغان: لا يحترم إرادة شعبه، وحمدوك.. اقتصادي يقود سفينة السودان في بحر الأزمات.

أما في الاقتصاد، فتطالعون: التبادل التجاري بين إيران وأوروبا ينخفض 25% في 6 أشهر، وأردوغان يواصل فرض الإتاوات.. 15% زيادة في أسعار الشاي.

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رياضيا، تتابعون تقارير: برشلونة يفشل في إنقاذ نيمار من باريس سان جيرمان بورقة الإعارة.

ومن الفن: «لا وقت للموت».. «جيمس بوند» يظهر مجددا في 2020.

وفي التكنولوجيا: بلاي ستيشن 5 يتفوق على جرافيكس أجهزة الكمبيوتر.

وتتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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