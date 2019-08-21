اليونان: لن نسمح بوصول ناقلة النفط الإيرانية إلى سوريا

قال نائب وزير الخارجية اليوناني ميلتياديس فارفيتسيوتيس، الأربعاء، إن بلاده لن تقدم تسهيلات للناقلة الإيرانية "أدريان داريا 1" بالبحر المتوسط تتيح لها توصيل نفط إلى سوريا.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون اليوناني ANT1 "نريد أن نرسل رسالة مفادها أننا غير مستعدين لتسهيل مسار هذه الناقلة إلى سوريا."



والثلاثاء، قال وزير التجارة البحرية اليوناني، يوانيس بلاكيوتاكيس، إن ناقلة النفط الإيرانية التي غادرت قبل يومين جبل طارق لم تطلب الرسو في أي ميناء لبلاده.

وأضاف بلاكيوتاكيس، في تصريحات صحفية، أنه "لم يتم تقديم أي طلب رسمي بشأن وصول ناقلة النفط الإيرانية إلى أحد الموانئ اليونانية".





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وأشار إلى أن بلاده تتابع "مسار الناقلة، ونحن على تنسيق مع وزارة الخارجية اليونانية".

وكانت سلطات جبل طارق التابعة لبريطانيا احتجزت السفينة مطلع يوليو/تموز الماضي للاشتباه بنقلها حمولة نفطية إلى سوريا، وذلك تطبيقا لعقوبات أوروبية مفروضة على دمشق.

وقد سُمح للسفينة التي تم تغيير اسمها من "جريس 1" إلى "أدريان داريا 1" بالمغادرة بعدما أكدت إيران أن حمولتها البالغة 2,1 مليون برميل لن تسلّم إلى سوريا.





ودأبت إيران وأذرعها المنتشرة بالمنطقة على استهداف السفن التجارية، لا سيما ناقلات النفط في مضيق هرمز، الأمر الذي تكرر في أكثر من حادثة خلال الأشهر الماضية.

وتصاعدت حدة التوترات بين إيران والغرب منذ سريان العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية بالكامل في مايو/أيار الماضي، بالتزامن مع الذكرى السنوية لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.



