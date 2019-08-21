وزيرة ألمانية تدعو لتمديد قوات بلادها في محاربة داعش

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وكالة الأنباء الألمانيةالأربعاء 2019/8/21 12:52 م بتوقيت أبوظبي
وزيرة الدفاع الألمانية-أرشيفية
دعت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب-كارنباور، إلى تمديد مشاركة قوات بلادها في مهمة محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وسط عدم اتفاق في الائتلاف الحاكم حول الأمر.
وقالت الوزيرة في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية الأربعاء بُثت من أربيل شمالي العراق، حيث تقوم الوزيرة بزيارتها اليوم، إن الأمر يتعلق باستقرار طويل المدى للعراق، ويصب في مصلحتنا الخاصة".
يشار إلى أن ألمانيا تشارك في التحالف الدولي ضد "داعش" حتى الآن بطائرات استطلاع "تورنادو" وطائرة تزود بالوقود ومدربين عسكريين في العراق.
ويتم تشغيل الطائرات الألمانية من قاعدة الأزرق في الأردن شرقي العاصمة عمان.
ومن المقرر أن تنتهي هذه المشاركة للجيش الألماني في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وتم اتخاذ قرار خلال التمديد الأخير للمهمة -بناء على حث من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم - بإنهاء مهمة الطائرات الاستطلاعية وطائرة التزود بالوقود في ذلك الموعد.
وذكرت كرامب-كارنباور أن الصور التي تلتقطها طائرات الاستطلاع تُستخدم أيضا في المساعدة في تحسين إنشاء مخيمات اللجوء وتأمين حرية الحركة للمنظمات غير الحكومية في العراق.
وأضافت الوزيرة الألمانية أن المهمة تساهم أيضا في توسيع التعاون المدني-العسكري.
وأوضحت أن إحلال الأمن على المدى الطويل "شرط لإعادة الإعمار وتدعيم الاقتصاد ولاستعادة ثقة المواطنين، حتى يكون لمئات الآلاف والملايين من اللاجئين فرص مستقبلية في العراق يوما ما".
وكشفت أن وزارتها ووزارة الخارجية الألمانية التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي تنسقان سويا على نحو وثيق في هذا الأمر.
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