ارتفاع قتلى "الزفاف الدامي" بأفغانستان إلى 80 شخصا

ارتفع عدد قتلى التفجير الإرهابي الذي استهدف حفل زفاف بالعاصمة الأفغانية كابول، ارتفع إلى 80 شخصا، وفق ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي.

وذكر رحيمي الأربعاء، في تصريحات أوردتها وكالة "رويترز" أن التقديرات الأولية لقتلى الانفجار الذي وقع مساء السبت الماضي، كانت 63 لكن بعض المصابين توفوا في المستشفى.

وأضاف رحيمي "توفي 17 في المستشفى متأثرين بجراحهم ولا يزال 160 يتلقون العلاج إما في المستشفى أو في بيوتهم".

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ومساء السبت الماضي، شهدت أفغانستان يوما داميا إثر تفجيرات إرهابية أسفرت عن مقتل 80 مدنيا، وإصابة ما يزيد على 182 شخصا.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم، وقال إنه استهدف "تجمعا كبيرا للشيعة خلال حفل زفاف".





وقال التنظيم الإرهابي، في بيان، إن الانتحاري "أبوعاصم الباكستاني" فجر سترته الناسفة في "تجمع كبير بالناحية السادسة بمدينة كابول"، قبل أن يقدم آخرون من التنظيم على تفجير سيارة مفخخة في المكان.