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قوات النظام السوري تواصل قصف مواقع بريف اللاذقية

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mustafa aljarhi 0 تبليغ

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الان تتابع قوات النظام السوري تواصل قصف مواقع بريف اللاذقية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن – وكالات – الخليج 365

واصلت قوات النظام السوري، منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم، قصفاً صاروخياً لمواقع بريف اللاذقية الشمالي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم، أن طائرات النظام السوري نفذت هجمات جوية استهدفت مناطق بأرياف إدلب وحماة واللاذقية، مشيراً إلى أن عمليات التصعيد تأتي بالتزامن مع حركة نزوح جديدة للمدنيين من تلك المناطق.

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