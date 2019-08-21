باقري: ايران تتحول الى قوة لاتهزم في المرحلة الثانية للثورة الاسلامية

لفت رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة ال​ايران​ية ​اللواء​ محمد باقري إلى أن "ايران ستتحول الى قوة لاتهزم على الصعيد العالمي في المرحلة الثانية للثورة الاسلامية"، مشيراً إلى أن "ايران بلغت قوتها مستوى جعلت اليأس يدبّ في قلوب الاعداء وهو ماسيمهد لتكون ايران قوة لاتهزم على الصعيد الدولي في المرحلة الثانية من عمر ​الثورة الاسلامية​".

وأشار الى أن "منظمة ​الدفاع المدني​ في البلاد بلغت مستوى مطلوبا في مواجهة التهديدات على مختلف الصعد بفضل البرمجة الجيدة والتعاون مع ​الحكومة​ ومختلف الوزارات والمؤسسات الدفاعية"، مشيداً بـ"انجازات منظمة الدفاع المدني ووصفها بأنها حققت نجاحات في مجال الردع والدفاع المدني كما إن تعزيز التعاون مع المسؤولين يرفع من مستوى الاقتدار والدفاع في البلاد".

وأكد أن "الدفاع المدني يتقدم للأمام بالتوازي مع الاقتدار الدفاعي"، مشيراً إلى أن "منظمة الدفاع المدني ستؤمن البلاد في مختلف المجالات النووية والبيولوجية والسايبرية والكيميائية"، لافتاً إلى أن "منظمة الدفاع المدني أحرزت تقدما لافتا في مجال البرمجيات وتستطيع نقل تجاربها وسياساتها الدفاعية الى مختلف الاجهزة التنفيذية وفق اساليب علمية وتخصصية وهو ماحصل بفضل توظيف شبان اكفاء في مختلف المجالات العلمية والذي أدى الى تبلور الثقة بالنفس على الصعيدين العلمي والعملي".