خارجية اليونان:لن نقدم أي تسهيلات لوصول ناقلة النفط الإيرانية إلى سوريا

أكدت وزارة الخارجية ​اليونان​ية أنه لن نقدم أي تسهيلات لناقلة ​النفط​ الإيرانية "أدريان دريا" للوصول إلى ​سوريا​.

وأفادت تقارير بوقت سابق بأن الناقلة الإيرانية قد اتجهت بعد مغادرتها جبل طارق مساء الأحد الماضي إلى ميناء كالاماتا اليوناني.

وحذرت واشنطن اليونان وجميع الموانئ في البحر المتوسط من مغبة تقديم التسهيلات للسفينة، مشددة على أن أي جهود لمساعدتها قد ينظر لها على أنها دعم للحرس الثوري الإيراني الذي تدرجه الولايات المتحدة على قائمتها للمنظمات الإرهابية.

من جهته، حذر القائد في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل كوثري من ان إيران سترد بحزم على أي تحرك أميركي ضد ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا".