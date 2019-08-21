ملك المغرب: لتقوية الطبقة الوسطى التي تشكل قاعدة للنظام الملكي في البلاد

دعا ملك المغرب محمد السادس إلى "تقوية الطبقة الوسطى التي تشكل قاعدة للنظام الملكي في المغرب، وتوسيع قاعدتها من خلال رفع مستوى النمو وتحقيق العدالة"، مشراً إلى أن "المغرب ولله الحمد، بدأ خلال السنوات الأخيرة، يتوفر على طبقة وسطى تشكل قوة إنتاج، وعامل تماسك واستقرار".
وأكد أنه "يتعين العمل على صيانة مقوماتها وتوفير الظروف الملائمة لتقويتها وتوسيع قاعدتها وفتح آفاق الترقي منها وإليها".
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