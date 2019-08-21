اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني بانه ليست هنالك كواليس لاجراء مفاوضات بين ايران واميركا.
ولفت لاريجاني خلال حوار اجرته معه قناة "ان بي سي" التلفزيونية الاميركية، الى ان وزير الخارجية الاميركي الاسبق اعترف بضلوع بلاده في انقلاب العام 1953 ضد حكومة مصدق واعتذر بسبب ذلك الا ان المندوب الاميركي في الشان الايراني برايان هوك زعم اخيرا بانه لا صلة لبلاده بذلك الانقلاب.
واعتبر ان المشكلة هي انهم لا يعرفون التاريخ واعتقد ان الشعب الاميركي مبتلى بقادة "دون كيشوتيين" يحملون اوهاما تجاه الساحة الدولية. ولفت الى ان من اسباب رفض ايران للمفاوضات مع الحكومة الاميركية الحالية هو خروجها من الاتفاق النووي المصادق عليه من قبل مجلس الامن الدولي وعدم احترامها لهذا الاتفاق، مؤكدا بان اميركا بتصرفها هذا قد ارتكبت خطأ استراتيجيا ينبغي عليها تصحيحه.
كانت هذه تفاصيل خبر لاريجاني: لا توجد كواليس لاجراء مفاوضات بين ايران واميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.