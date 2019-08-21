لاريجاني: لا توجد كواليس لاجراء مفاوضات بين ايران واميركا

اكد رئيس ​مجلس الشورى​ الاسلامي ​علي لاريجاني​ بانه ليست هنالك كواليس لاجراء مفاوضات بين ​ايران​ و​اميركا​.

ولفت لاريجاني خلال حوار اجرته معه قناة "ان بي سي" التلفزيونية الاميركية، الى ان وزير الخارجية الاميركي الاسبق اعترف بضلوع بلاده في انقلاب العام 1953 ضد حكومة مصدق واعتذر بسبب ذلك الا ان المندوب الاميركي في الشان الايراني برايان هوك زعم اخيرا بانه لا صلة لبلاده بذلك الانقلاب.

واعتبر ان المشكلة هي انهم لا يعرفون التاريخ واعتقد ان الشعب الاميركي مبتلى بقادة "دون كيشوتيين" يحملون اوهاما تجاه الساحة الدولية. ولفت الى ان من اسباب رفض ايران للمفاوضات مع الحكومة الاميركية الحالية هو خروجها من ​الاتفاق النووي​ المصادق عليه من قبل مجلس الامن الدولي وعدم احترامها لهذا الاتفاق، مؤكدا بان اميركا بتصرفها هذا قد ارتكبت خطأ استراتيجيا ينبغي عليها تصحيحه.