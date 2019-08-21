الخارجية الكندية دانت الهجمات على مناطق سكنية بإدلب

دانت وزارة الخارجية الكندية "الهجمات العنيفة للنظام السورية وحلفائه على المناطق السكنية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا"، داعية الجهات إلى احترام جهود خفض التصعيد، مشيرةً إلى أنه "يجب على نظام الأسد وحلفائه وقف الهجمات الجوية في إدلب والعودة إلى وقف إطلاق النار".
والإثنين، تعرض رتل عسكري تركي، لهجوم جوي أثناء توجهه إلى نقطة المراقبة التاسعة جنوبي إدلب؛ ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 12 آخرين، كانوا على مقربة من الرتل.
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