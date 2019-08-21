الخارجية الكندية دانت الهجمات على مناطق سكنية بإدلب

دانت ​وزارة الخارجية الكندية​ "الهجمات العنيفة للنظام السورية وحلفائه على المناطق السكنية في ​محافظة إدلب​ شمال غربي ​سوريا​"، داعية الجهات إلى احترام جهود خفض التصعيد، مشيرةً إلى أنه "يجب على نظام الأسد وحلفائه وقف الهجمات الجوية في إدلب والعودة إلى وقف ​إطلاق النار​".

والإثنين، تعرض رتل عسكري تركي، لهجوم جوي أثناء توجهه إلى نقطة المراقبة التاسعة جنوبي إدلب؛ ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 12 آخرين، كانوا على مقربة من الرتل.