برلماني إيطالي: حكومة كونتي رفعت شعارات النمو الاقتصادي وتغيير أوروبا وإيطاليا لكنها فشلت

لفت عضو مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي ماتيو رينزي إلى أن "​حكومة​ ​جوزيبي كونتي​ رغم وعودها، فشلت بتحقيق نمو اقتصادي، وأخفقت في تطبيق شعارات تغيير ​إيطاليا​ و​أوروبا​ وإعادة كتابة التاريخ"، مشيراً إلى أنه "أخبرونا أنهم يغيرون إيطاليا وأوروبا، وأنهم يعيدون كتابة التاريخ ونذكر هؤلاء الأشخاص بما قالوا مع هذه المعارضة سنحكم لمدة 30 عاما".

وأشار إلى أنه "في الحقيقة هم نجحوا بالحكم لأكثر من 14 شهرا، ليوصلوا النمو الاقتصادي إلى درجة الصفر، وكل هذا يثبت أنهم فشلوا".