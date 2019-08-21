النشرة: قوة اسرائيلية تفقدت الطريق العسكري المحاذي للجدار العازل

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ بان قوة اسرائيلية مدعومة بسيارتي جيب هامر تفقدت الطريق العسكري المحاذي للجدار العازل ما بين تلال ​العديسة​ و​مستعمرة المطلة​ ومرورا ب​بوابة فاطمة​ وتزامن ذلك مع دوريات مماثلة في بساتين التفاح المحيطة بمستعمرة المطلة وفي الجانب اللبناني سجل دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش و​اليونيفيل​ بهدف مراقبة الوضع.

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