قيومجيان بحث مع مسؤولين اميركيين في ملف النزوح السوري

إلتقى وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ القائم بالاعمال في سفارة ​الولايات المتحدة الأميركية​ وين دايتون ومديرة برنامج السكان و​النزوح​ والهجرة في آسيا ايمي شيدلبوير وناقشوا المشاكل الاجتماعية التي يمر بها ​لبنان​. كما بحث المجتمعون اوضاع ​النازحين السوريين​ وقد اطلعهما قيومجيان على برنامج الاستجابة للازمة السورية وشرح لهما اهمية برنامج دعم المجتمعات المضيفة في لبنان الذي يساعد ​المجتمع اللبناني​ على مواجهة الازمة وضرورة تعزيزه. وثمن قيومجيان "المساعدات الاميركية للجيش اللبناني"، مشددا على "اهمية هذا الدعم وضرورة استمراره".

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