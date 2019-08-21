التقى وزير البيئة فادي جريصاتي في مكتبه في الوزارة قبل ظهر اليوم السفير الهولندي لدى لبنان يان والتمانس الذي حمل اليه دعوة رسمية لزيارة هولندا في شهر تشرين الاول للبحث في سبل التعاون في المجال البيئي وتبادل الخبرات وللاطلاع على الخطط الهولندية في مجال رصف طرق في مدينة روتردام بإستخدام الزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها كبديل صديق للبيئة.
ونوّه الوزير جريصاتي بالمبادرات التي قامت وتقوم بها هولندا ومنها مبادرة السفير الهولندي في موضوع تنظيف أحد الاودية التاريخية في قضاء راشيا ودعم السياحة البيئية .
كانت هذه تفاصيل خبر وزير البيئة تلقى دعوة رسمية لزيارة هولندا للبحث في سبل التعاون في المجال البيئي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.