وزير البيئة تلقى دعوة رسمية لزيارة هولندا للبحث في سبل التعاون في المجال البيئي

التقى وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ في مكتبه في الوزارة قبل ظهر اليوم السفير الهولندي لدى لبنان يان والتمانس الذي حمل اليه دعوة رسمية لزيارة ​هولندا​ في شهر تشرين الاول للبحث في سبل التعاون في المجال البيئي وتبادل الخبرات وللاطلاع على الخطط الهولندية في مجال رصف طرق في مدينة روتردام بإستخدام الزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها كبديل صديق للبيئة.

ونوّه الوزير جريصاتي بالمبادرات التي قامت وتقوم بها هولندا ومنها مبادرة السفير الهولندي في موضوع تنظيف أحد الاودية التاريخية في ​قضاء راشيا​ ودعم السياحة البيئية .