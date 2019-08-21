كرامي: ما اكثر المناسبات المقلقة التي تحمل الهموم والشجون والاعتراضات والمطالب

اشار رئيس "​تيار الكرامة​" النائب ​فيصل كرامي​ الى انه "ما اكثر المناسبات المقلقة التي تحمل الهموم والشجون والاعتراضات والمطالب وما أكثر الصراخ في كل القطاعات والميادين لدرجة يمكننا القول ان الاحتفال بنجاح وتخرج شباب جديد في القطاع المهني هو امر يحمل الكثير من العزاء، ويجدد الايمان بأن هذا المجتمع لا يزال مصرا على البقاء وعلى الاستمرارية وعلى الانتاج. مع ذلك هل يجوز ان نكتفي بأن نفرح ونبتهج بالنجاح؟ انه سؤال صعب لكنه ضروري.

اضاف كرامي خلال رعايته احتفال معهد راسنحاش الفني بتخريج طلابه، "لن أطيل عليكم ولن أنغص عليكم فرحة النجاح، ولن ادخلكم في هموم وشجون ال​سياسة​، وسأكتفي بالوصايا التي قدمها حضرة المدير والتي قيلت عن لسان الدكتورة ​هنادي بري​، بأن تكونوا ناجحين وان تتمسكوا ببلدكم لبنان وان تعودوا إلى أصولكم وجذوركم وان تكونوا منفتحين على بعضكم البعض، وان تتمسكوا بالعيش الواحد والعيش المشترك، لذلك لن أدخل في أمور السياسة، سأكتفي بالقول: سأتفاءل دوما معكم، على أمل أن يكون ​الوضع الاقتصادي​ مزدهر، وسأتمنى لكم التوفيق الدائم في حياتكم، وأكرر شكري لإدارة معهد راسنحاش التي شرفتني بهذه الدعوة الكريمة لأشارككم نجاحكم، مبارك للجميع، ودمتم بخير".

بعد ذلك، سلم كرامي الشهادات للخريجين، وتسلم درع المعهد من الهيئة الادارية عربون شكر وتقدير لدوره في دعم المعهد.